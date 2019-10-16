Кремль об оскорбительном письме Трампа Эрдогану
Язык, которым было написано письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии военной операции в Сирии, нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», – сказал Песков, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо Эрдогану с просьбой «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией в Сирии.