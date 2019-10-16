Редкую книгу нашли при сортировке отходов в Балаханы

В Баку на Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов при сортировке была найдена редкая книга XIX века.

Издание содержит комментарии поэта, философа и ученого Абдуррахмана аль-Джами (XV век) к произведению "Ал-Кафийа фи-н-нахв" египетского ученого ХIII века Ибн ал-Хаджиба. Книга была издана на арабском языке в Стамбуле в 1892 году.

Сейчас она помещена в уголок "Необыкновенные находки" Балаханского завода, пишет Trend.

Интересные предметы, обнаруженные в процессе сортировки, демонстрируются участникам информационных туров на предприятии, которые организует ОАО "Чистый город".