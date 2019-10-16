Проект бюджета Турции на 2020 год предусматривает рост на $5 млрд расходов на оборону и безопасность. Соответствующий законопроект представлен главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции Наджи Агбалом.

На финансирование всех связанных с обороной и безопасностью структур предполагается направить 141 млрд лир ($23,9 млрд). В бюджете нынешнего года на содержание силовых ведомств выделялось $18,8 млрд. Однако в связи с дальнейшими корректировками власти дофинансировали силовиков еще на 3-4%.

Агбал дал понять, что рост оборонных расходов связан в том числе и с военной операцией Турции в Сирии. "Мы полностью предусмотрели источники финансирования структур обороны и безопасности с учетом проходящей операции", - цитирует его ТАСС.

При необходимости будут направлены дополнительные средства, отметил глава стратегического и бюджетного управления администрации турецкого президента.