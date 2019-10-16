МВД и Генпрокуратура жестко предупредили Али Керимли

В последние дни партии и объединения, входящие в Нацсовет, а также называющий себя лидером ПНФА Али Керимли и некоторые получившие убежище в зарубежных странах люди выступили в социальных сетях с призывом провести 19 октября несанкционированный митинг у станции метро «28 мая». Об этом говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении говорится, что Исполнительная власть Баку рассмотрела обращение Нацсовета о проведении митинг. В соответствии с законом «О свободе собраний» в охраняемой зоне метрополитена запрещено проводить акции протеста. По этой причине Исполнительная власть Баку предложила организаторам митинга провести мероприятие в поселке Локбатан. Но организаторы митинга продолжают настаивать на проведении акции перед станцией метро.

Напомним, что, несмотря на то, что ИВ Баку разрешила проведение 8 октября пикета Национального совета на территории между административным зданием мэрии и Государственным экономическим университетом с участием 50 человек, фактически была попытка провести марш, что стало причиной остановки движения транспорта, справедливого недовольства окружающих и нарушения общественного порядка. Однако эти противоправные действия были пресечены и к нарушителям были приняты соответствующие действия.

Все это указывает на то, что главная цель руководства ПНФА и организаторов этих незаконных акций – не проводить собрание, а нарушать общественный порядок в местах массового скопления людей, где законом запрещено проводить различные акции.

МВД и Генпрокуратура заявляют, что руководство ПНФА, призывающее к проведению незаконных массовых акций, организаторы и участники акций несут ответственность за нарушение общественного порядка за пределами мест, предложенных исполнительной властью Баку, за отказ выполнять законные требования органов власти, а также за противоправные действия, нарушающие закон и препятствующие нормальной деятельности организацией и предприятий.

По этой причине этих людей еще раз предупредили о том, что правоохранительные органы решительно предотвратят все незаконные действия, а к нарушителям будут применены самые строгие меры, предусмотренные законодательством, включая уголовную ответственность.