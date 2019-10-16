Соратника Порошенко задержали в Украине

Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако его не выпустили.

«Гладковского задержали детективы национального антикоррупционного бюро Украины», – сообщает издание.

Ранее Олег Гладковский стал фигурантом журналистского расследования о хищениях в «Укроборонпроме». Результаты расследования свидетельствовали, что в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. После этого экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского.