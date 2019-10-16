Переговоры советника Эрдогана и представителя Путина в Анкаре

Советник президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудили в Анкаре шаги по предотвращению угрозы территориальной целостности Сирии со стороны террористических организаций, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против террористической Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В минувшую субботу Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.