Эрдоган отложил визит в Пакистан
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Пакистан, намеченный на 23-24 октября, отложен. Об этом сообщил представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал на пресс-конференции в Исламабаде, передает «Анадолу».
Представитель МИД напомнил, что президент Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан будут впервые принимать Эрдогана в Пакистане.
«В настоящее время визит президента Турции в Пакистан отложен. Стороны согласуют новую дату визита», - сказал Фейсал.
Представитель МИД также прокомментировал операцию ВС Турции «Источник мира» на севере Сирии.
«Турция является страной, больше остальных пострадавших от терроризма, и мы должны понимать ее опасения, связанные с региональной безопасностью. Премьер-министр Имран Хан позвонил президенту Эрдогану и сообщил о поддержке Исламабада. Пакистан продолжит поддерживать территориальную целостность Сирии и скорейшее политическое урегулирование в этой стране», - подчеркнул Фейсал.