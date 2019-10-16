Под руководством Путина Россия испытала ядерную триаду

В рамках стратегических учений «Гром-2019» прошли пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Учения проводились под руководством президента России Владимира Путина. Отмечается, что подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа», расположенному в Архангельской области, из акватории Баренцева и Охотского морей.

Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии в то же время из акватории Баренцева и Каспийского морей произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" по целям, расположенным на берегу.

Кроме того, к учениям были привлечены самолеты дальней авиации Ту-95МС. Они выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах «Пембой» в Коми и «Кура». Управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ.