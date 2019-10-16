МИД РФ о визите Затулина в Карабах

Желающие посетить Нагорный Карабах без соответствующего разрешения Баку должны быть готовы к тому, что им запретят въезд в Азербайджан. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя ноту посольства Азербайджана в связи с участием первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина в мероприятии, организованном сепаратистским режимом на оккупированных территориях.

"У нас на сайте размещено действующее актуальное предупреждение о том, что "гражданам, посетившим без специального разрешения азербайджанских властей территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и семи прилегающих административных районов, азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде в Азербайджан". Это цитата, это актуальная информация, это актуальное предупреждение. Это относится ко всем, и является отражением позиции Азербайджана по данному вопросу", - подчеркнула она, указав, что позиция Москвы по нагорно-карабахскому конфликту и путям его урегулирования хороша известна и остается неизменной.

"Что касается окончательного статуса Нагорного Карабаха, так же как все оценки, все заявления, которые делались российской стороной, актуальны. Статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса", - добавила М.Захарова.

По ее словам, представители законодательной властей либо люди, представляющие гражданское общество, которые делают соответствующее заявление по теме нагорно-карабахского конфликта, отражают свою личную точку зрения.

"Это может быть экспертная точка зрения либо политическое заявление. Так или иначе официальную точку зрения на этот вопрос отражают соответствующие институты исполнительной власти. У нас президентская внешняя политика, соответственно, это прерогатива администрации президента, соответствующих структур и министерства иностранных дел, но и также других ведомств, которые уполномочены делать подобные заявления и отражающие позиции целого государства", - резюмировала М.Захарова.