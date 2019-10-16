Тысячи талибов скопились на афгано-таджикской границе
На границе Афганистана и Таджикистана скопилось несколько тысяч боевиков, сообщил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов.
«Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, складывается сегодня на таджикско-афганской границе. В Афганистан в последнее время прибыло большое количество боевиков – талибы и представители «Исламского государства». На сегодняшний день, по нашим оценкам, там сосредоточено порядка 8 тыс. боевиков», – отметил Манилов, передает ТАСС.