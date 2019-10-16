Встреча Эрдогана и Пенса продлилась более 1,5 часа обновлено
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса в формате тет-а-тет завершилась в четверг в Анкаре. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган принимал Пенса в президентском дворце в столичном районе Бештепе, встреча продлилась более 1,5 часа.
Заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было. Как ожидалось, основной их темой должна была стать операция Турции "Источник мира" в Сирии.
Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию. В состав делегации также входят госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса, сообщает Anadolu.
Турецкий лидер принимает Пенса в президентском дворце в столичном районе Бештепе. Основной темой переговоров станет операция Турции в Сирии. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме, отмечает агентство.
Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию "Источник мира" в Сирии.