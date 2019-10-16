Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимися с визитом в нашей стране сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шефером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнюю ситуацию на линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской государственной границе, в частности в Газахском направлении фронта, и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.