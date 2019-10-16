Учения азербайджанских ВМС на Каспии
Военно-морские силы Азербайджана проводят тактические учения по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает пресс-служба Минобороны.
Целью учений, проводимых для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, является организация совместных действий в составе корабельных соединений.
В ходе учений совершенствуется умение командиров и штабов управлять силами, проверяется готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.