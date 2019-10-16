Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 17:23

Кто-то из британских журналистов еще в середине семидесятых годов точно подметил, что об информации, добываемой шпионами, используемой военными и умалчиваемой дипломатами, мир в итоге узнаёт только от политиков. И только в их интерпретации. Эта мысль пришла мне в голову сразу после недавнего выступлением Биньямина Нетаньяху, в котором израильский премьер поддержал мировые державы, осудившие Турцию за вторжение на территорию Сирии, предостерег Анкару и её союзников от этнических чисток мирного курдского населения и пообещал, что Израиль приложит все усилия для оказания гуманитарной помощи «смелому народу Курдистана».

В контексте израильской внешней политики с её традиционным неприятием декларативных заявлений и однозначных оценок, особенно, когда речь заходит о вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, не затрагивающих напрямую интересы Еврейского Государства (бывают и такие!), выступление Нетаньяху выглядит довольно странно. Не случайно, официальная реакция израильского премьер-министра на операцию «Источник мира» сразу вызвала массу вопросов. К примеру, зачем Биби понадобилось угрожать Эрдогану? К чему углублять и без того запущенные отношения с Анкарой? Тем более, когда антитеррористический рейд турецкой армии уже в полный голос критикуют США, Франция, Иран, Германия, Лига арабских государств, а сам вопрос вот-вот вынесут на обсуждение Совета Безопасности ООН?.. «Спору нет, все понимают, на чьей стороне в этом конфликте симпатии Израиля, - рассуждают критики премьер-министра Нетаньяху, число которых в последнее время стабильно множится. - Понимают, что в общественном сознании израильтян Турецкая Республика (но не турецкий народ, что подтверждают социологические опросы) является, по сути, враждебным государством и что сам Израиль уже больше полувека поддерживает (хотя официально предпочитает об этом не говорить) курдов, оказывая им интенсивную военно-техническую и гуманитарную помощь. Но зачем говорить об этом прямо, нарушая «дворовой» принцип, по которому «двое дерутся, третий – не лезь!»? Тем более, когда в роли «третьего» выступают сразу несколько «супертяжеловесов» мировой политики?.. И не является ли это типичным для Нетаньяху популизмом и желанием укрепить падающий рейтинг за счет воинственных интонаций в такой чувствительной для израильтян теме, как противостояния с Турцией?..»

Что же, теоретически это возможно. Но думается, все же, что Биньямин Нетаньяху – искушенный и широко образованный политик, начинавший свою карьеру представителем Израиля в ООН, не для того извинялся в 2013 году перед Турцией и её народом за историю с флотилией «Мармара», пытавшейся прорваться в сектор Газы, чтобы спустя шесть лет присоединяться к политической и экономической блокаде Турции, обрушиваться с критикой на её руководство и сжигать последние мосты возможного примирения. Нет, это однозначно не стиль Нетаньяху… На мой взгляд, в его выступлении нет ни угроз в адрес Анкары, ни стремления осудить Турцию, подпевая многоголосому хору её критиков. Призывая Эрдогана воздерживаться от этнических чисток гражданского населения и обещая оказать курдам именно гуманитарную помощь, Нетанияху недвусмысленно дает понять недавнему стратегическому партнеру Израиля, что по-настоящему его волнует только судьба мирного населения, которое может стать заложником боев с участием авиации и тяжелой артиллерии, а вовсе не сама операция по зачистке очагов террора, которую проводит турецкая армия. Из чего следует на первый взгляд парадоксальный, но вполне логичный, если углубиться в историю, вывод: Израиль - возможно, единственная демократическая страна в мире, которая разделяет (естественно, не декларируя это публично) озабоченность Турции угрозой, исходящей от сосредоточенных на сирийско-турецкой границе курдских вооруженных формирований, а также ясно понимает, насколько важна цель операции «Источник мира», преследующая создание в районе сосредоточения курдских повстанцев зоны безопасности и заселение её сирийскими беженцами, чтобы в итоге повесить, наконец, замок на «сквозную» границу с сирийским соседом. Понимание это, естественно, не случайно: операция «Источник мира» проводится турецким руководством, практически, по тем же «лекалам» и с теми же целями, с которыми Израиль в 1985 году создавал зону безопасности в Южном Ливане, удерживая это пространство в качестве заслона от террористических вылазок подразделений «Хизбаллы» вплоть до 2000 года. Пока, под давлением мирового сообщества (такого же, примерно, какое сегодня испытывает на себе Турция) и вследствие сомнительного решения тогдашнего премьер-министра Эхуда Барака, Израиль не вынудили уйти из зоны безопасности, после чего, всего шесть лет спустя, спонсируемая Ираном «Хизбалла» обрушила на север Израиля почти пятнадцать тысяч ракет.

По схожему образцу, вплоть до 2005 года, Израиль держал под своим контролем буферную зону на севере сектора Газы, ограничивая тем самым дальность полета ракет ХАМАС и вылазки её боевиков. После чего - опять-таки, под давлением общественности, вывел войска, а также несколько десятков тысяч еврейских поселенцев. И получил от палестинцев в качестве благодарности за жест доброй воли без малого пятнадцать лет беспрерывных ракетных обстрелов населенных пунктов городов юга Израиля… Увы, проявить это понимание публично и объяснить своим союзникам на Западе и, прежде всего, Соединенным Штатам, объективные причины, вынудившие Турцию на столь серьезное обострение ситуации в регионе, Израиль не может. И не только потому, что Турция делает все, чтобы забыть о былом стратегическом партнерстве двух светских государств, двух политических систем, позволившее обоим партнерам не только стать ведущей в экономическом и военном отношении силой в регионе, но и сформировать определенную духовную общность двух неарабских государств на огромном пространстве арабского Ближнего Востока, которых объединили демократический путь развития, отсутствие надежных региональных союзников и опора на собственные силы. Не только потому, что Турция не хочет вспоминать о времени, когда обе страны поддерживали высочайший уровень экономического, военно-технического и научного сотрудничества, а Биньямин Нетанияху заявлял с трибуны Кнессета, принимавшего в качестве почетного гостя великого Сулеймана Демиреля, что «…когда речь заходит о братских отношениях между Израилем и Турцией, в израильской политике нет коалиции и оппозиции, в этом вопросе мы едины!»