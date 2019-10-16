С января по сентябрь текущего года Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана почти на 40% - до 820,9 млн кВт. ч, сообщает АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

По информации ESCO, производство электроэнергии в Грузии в январе-сентябре 2019 года уменьшилось почти на 4% по сравнению аналогичным показателем 2018 года — до 9 млрд 140,6 млн кВт.ч.

В ведомстве отмечают, что импорт электроэнергии за девять месяцев текущего года составил 1 млрд 20,6 млн кВт. ч (рост на 22,6%). Кроме Азербайджана, поставки электроэнергии в Грузию осуществляются и из России — 199,7 млн кВт. ч (снижение на 0,2%).

Транзит электроэнергии через территорию Грузии осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, куда было транспортировано 94,6 млн кВт.ч (рост в 7,1 раза).