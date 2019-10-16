В эпизоде инструктор объясняет задание спецназовцам, которым предстоит отправиться в Азербайджан. По ее словам, «армянские вооруженные силы в зоне Нагорного Карабах а нарушили режим прекращения огня» и теперь существует угроза расположенной на границе электростанции в Азербайджане.

Американский телеканал CBS опубликовал анонс нового эпизода сериала «Спецназ» (SEAL Team), действия в котором разворачиваются на территории между Арменией и Азербайджаном.

«Азербайджан – наш единственный союзник в регионе Каспийского моря», — говорит инструктор одному из спецназовцев.

Она также заявляет, что американским спецназовцам нужно отправиться и защитить в Азербайджане электростанцию, для которой существует угроза от армян.

Эпизод популярного сериала уже вызвал возмущение армянской диаспоры в США.

«Мы осуждаем CBS за предвзятый показ сериала SEAL Team, за восхваление Азербайджана как единственного союзника США в регионе и представление Армении как агрессора. Азербайджанской пропаганде нет места в эфире США», — пишет в Twitter пресс-служба Армянского совета Америки.