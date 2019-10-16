Армяне перешли в атаку, а американский спецназ пришел на помощь Азербайджану культовый сериал
Американский телеканал CBS опубликовал анонс нового эпизода сериала «Спецназ» (SEAL Team), действия в котором разворачиваются на территории между Арменией и Азербайджаном.
В эпизоде инструктор объясняет задание спецназовцам, которым предстоит отправиться в Азербайджан. По ее словам, «армянские вооруженные силы в зоне Нагорного Карабаха нарушили режим прекращения огня» и теперь существует угроза расположенной на границе электростанции в Азербайджане.
«Азербайджан – наш единственный союзник в регионе Каспийского моря», — говорит инструктор одному из спецназовцев.
Она также заявляет, что американским спецназовцам нужно отправиться и защитить в Азербайджане электростанцию, для которой существует угроза от армян.
Эпизод популярного сериала уже вызвал возмущение армянской диаспоры в США.
«Мы осуждаем CBS за предвзятый показ сериала SEAL Team, за восхваление Азербайджана как единственного союзника США в регионе и представление Армении как агрессора. Азербайджанской пропаганде нет места в эфире США», — пишет в Twitter пресс-служба Армянского совета Америки.
The next episode of @CBS’s popular TV series @SEALTeamCBS takes place in #Azerbaijan. In this episode, Navy SEALs help to fend off #Armenian attack against Azerbaijan, which they describe as “the only US ally in the #Caspian region”. The episode will be aired tonight on #CBS. pic.twitter.com/RH2dGkplph— Nasimi Aghayev 🇦🇿 (@NasimiAghayev) October 16, 2019