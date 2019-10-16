Бывшим сотрудникам ФСБ запретили выезжать за границу

Согласно информации, законопроектом предусматривается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из России до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Также предлагается отнести к компетенции ФСБ установление порядка принятия решений об ограничении выезда экс-сотрудников.

По действующему закону, бывшие сотрудники российских спецслужб не могут выезжать за границу во время службы, но после увольнения запрет действует только в том случае, если у них был допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Новый запрет объясняется «напряженной международной обстановкой и откровенно враждебными действиями и провокациями со стороны ряда иностранных государств в отношении России, а также ее граждан, находящихся за рубежом».