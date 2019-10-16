Специальная комиссия Министерства здравоохранения по совершенствованию неонатологических услуг совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает программу по грудному вскармливанию в Азербайджане. Как сообщает haqqin.az, об этом председатель спецкомиссии, главный неонатолог Минздрава Рустам Гусейнов сообщил на II Бакинском международном конгрессе по неонатологии.

Отметим, что во II Бакинском международном конгрессе по неонатологии, который продлится три дня, принимают участие местные эксперты и ученые из Турции и США.

Как отметил Р.Гусейнов, многие женщины до сих пор не оценили важности грудного вскармливания. Однако медработники выступают за кормление грудным молоком и ведут широкую агитацию в этом направлении.

"Никакая инфекция не может передаться ребенку с грудным молоком. Кормление грудным молоком чревато последствиями только в том случае, если во время кормления мать принимает лекарства со сложным химическим составом", - сказал Гусейнов

Азербайджанский неонатолог также отметил, что инфицированные в утробе матери дети обычно рождаются преждевременно. У таких детей наблюдаются проблемы с дыханием.

«8-12 процентов детей в Азербайджане рождаются преждевременно. В целом же среди новорожденных не более 10% имеют заболевания. 1-2 процента из них - это рожденные с тяжелыми заболеваниями, включая преждевременно родившихся», - сказал он.

На мероприятии также выступили профессор медицинского факультета Университета Анкары Омер Эрдеве и доцент Университета Вандербильта Скотт Гутри.

Во второй день работы конгресса состоится 3-й азербайджано-турецкий международный учебный курс по неонатологии, на котором запланирован обмен мнениями и опытом по повышению качества медицинской помощи новорожденным, предотвращению смертности и заболеваемости в неонатальный период.