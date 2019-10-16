Сербия объявляет стипендиальную программу для граждан Азербайджана для получения высшего образования в этой стране в 2019-2020 учебном году.

В рамках программы правительства Сербии "Мир в Сербии" было выделено 2 стипендиальных места для граждан Азербайджана, желающих получить образование в Белградском университете, Нишском университете, Нови-Садском университете по степени бакалавра, магистра, докторанта.

Все граждане Азербайджана, желающие принять участие в конкурсе, должны представить необходимые документы до 25 октября через электронную систему подачи заявок Министерства образования. Дополнительную информацию об образовании в рамках стипендиальной программы можно найти в объявлении.