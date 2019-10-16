Трамп рассказал о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима, сказал президент США Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой.
«Соединенные Штаты и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячи лет до Древнего Рима», – приводит его слова Daily Mail.
Перед этим он вспомнил о первооткрывателе Америки Христофоре Колумбе. Пользователи Сети особенно отметили реакцию переводчицы, которая удивленно посмотрела на Трампа, когда он произносил эту фразу, пишет издание Взгляд.
Датой основания США считается 1776 год.