Трамп рассказал о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима, сказал президент США Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

«Соединенные Штаты и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, насчитывающим тысячи лет до Древнего Рима», – приводит его слова Daily Mail.