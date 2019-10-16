Курды остановили колонну российских военных и армию Асада

Вооруженные формирования YPG/ПKK не пропустили конвой сирийской армии в город Табка в провинции Ракка. Об этом сообщает корреспондент агентства ANNA-News с места событий.

Согласно информации агентства, колонна остановилась на транспортной развязке перед городом. В составе колонны находилось и подразделение российской военной полиции. Переговоры продолжались свыше семи часов, однако сторонам не удалось достигнуть соглашения в продолжении движения в сторону города. В результате колонна сирийцев и российских военных была вынуждена вернуться обратно.