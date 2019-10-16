Курды остановили колонну российских военных и армию Асада
Вооруженные формирования YPG/ПKK не пропустили конвой сирийской армии в город Табка в провинции Ракка. Об этом сообщает корреспондент агентства ANNA-News с места событий.
Согласно информации агентства, колонна остановилась на транспортной развязке перед городом. В составе колонны находилось и подразделение российской военной полиции. Переговоры продолжались свыше семи часов, однако сторонам не удалось достигнуть соглашения в продолжении движения в сторону города. В результате колонна сирийцев и российских военных была вынуждена вернуться обратно.
«Курды объясняют свои действия тем, что заключенные с правительством Сирии соглашения якобы не предусматривают ввода подразделений САА в курдские города. Согласно их заявлениям, сирийская армия должна лишь встать на пути турецких военных, проводящих операцию «Источник мира», направленную против анклава Рожава. Таким образом, курды, запросив помощи у правительства Сирии против Турции, в то же время идут на конфликт с Дамаском.
Подобные действия курдских формирований выглядят несколько странными, в условиях, когда ввод войск САА фактически спасает их от турецкой военной операции. Примечательно, что сегодня министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не против, если Сирия и Россия сами проведут отвод вооруженных формирований курдов от границы», - говорится в сообщении агентства.