Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 19:47

Глобальный мировой беспорядок в свете нового витка сирийской войны, а также активизация внутривластных процессов после серии громких заявлений и ключевых решений президента Ильхама Алиева оставили вне нашего поля зрения ситуацию в оппозиционном фронте. Однако на сей раз, речь пойдет не о доморощенном Народном Фронте и безынтересном Али Керимли, хотя сепаратная сделка оппозиционных активистов отчасти касается и ПНФА. Вернее, новоиспеченного заместителя председателя ПНФА, недавно освобожденного из мест не столь отдаленных Сеймура Хази. Собкор средней руки, типичный паренек на селе, без талантов и дарований Сеймур проложил себе тропинку в элиту Фронта словоблудием о власти. Политический протест и нигилизм чистой воды. Слоганщина втиснутая в колумнистику. Хотя, признаться поток неприязненных чувств, выраженных скудным и паскудным новоязом, сложно отнести к профессиональной публицистике. Вот так совершенно на пустом месте абсолютно пустой человек на гребне ругательной волны попал в заместители Али Керимли. Благо, к этому времени все оставшиеся заместители Керимли ретировались в провластный лагерь. И вот после гражданской казни Фуада Гахраманлы – главного заместителя председателя Фронта, уличенного в жестоких пытках своей супруги и юных дочерей, Хази стал первой скрипкой Фронта.

После долгого затишья из подземелья вышел еще один знакомый персонаж из забытой истории для флейты – Хадиджа Исмайлова. С недавних пор, Хадиджа бросила второе древнейшее ремесло, умыла руки и почти ушла из журналистики, больше позиционируя себя в роли обыкновенного фрилансера и хейтера-сетевика. Хадиджа не может претендовать и на статус блогера, поскольку не пишет блоги. Сугубо вульгарный трэш. Однако, в последние годы Х.Исмайлова нашла себе новое пристанище – хранителя и распространителя оппозиционных денег. «Золото партии» доверили Хадидже. Мы неоднократно писали о банальных механизмах финансирования азербайджанской оппозиции. Напомним вкратце. До попытки фейсбуковской революции 2013 года деньги поступали посредством грантового финансирования. Деньги шли по апробированной в странах цветной революции тривиальной схеме. Ревкомы создавали НПО, и на счета этих юридических лиц поступали гранты. Затем деньги обналичивались, часть удерживалась (коррупционные деньги укрывали от налогов в тихой гавани НПО), а другая шла непосредственно на революционные цели – сетевой пропагандон и организацию митингов. Впоследствии, азербайджанские власти полностью парализовали этот механизм, наложив на НПО обязательство строгой отчетности. Как только, законодательство обязало НПО регистрировать гранты в Минюсте и Минэкономике, поток интернациональной помощи на дело азербайджанской революции стал сокращаться. И, наконец, полностью остановился. НПО были обязаны отчитываться за каждый пущенный на ветер революции цент. Затем механизм финансирования перекочевал в соседнюю Грузию. Деньги снимали в грузинских банках, и кэшем перевозили в Баку. Однако, власти остановили и грантовый шелковый путь. Громкий арест Гезаль Байрамлы и спецоперация против тбилисского эмиграционного гнезда парализовали и этот путь финансирования несогласных в Баку. Наконец, благодетелям и радетелям небольшой кучки азербайджанских протестантов оставалось осуществлять финансирование через дипломатические ведомства. Почти как в годы Холодной войны и Железного занавеса. Как для Солидарности в Польше, в кейсах и налично. Путь весьма тернистый и чреватый большими рисками. Можно нарваться на недовольство местного правительства. И вот недавно придумали новый механизм финансирования – международная награда.

Хадиджа Исмайлова начала ежемесячно получать различные бредовые награды от малоизвестных фондов и международных институтов. Скажем, журналистка получает номинацию борца за свободу Доминиканской Республики, а затем лучшей журналистки Никарагуа. Благо фондов и спонсоров, работающих под крышей ЦРУ – неисчислимое количество. А Сеймура Хази объявляют поборником года, затем приверженцем, спустя год адептом… Ну и так далее. И конечно же, каждая премия подкрепляется солидным денежным кушем. Куш в виде кэша. Власти учуяли неладное и в этой схеме. Слишком уж много для маленького и незаметного Азербайджана премий наполучила Хадиджа Исмайлова и другие малоприметные в мировой журналистике персоналии, привязанные к оппозиционным радикальным партиям. И власти не препятствуя получению дипломов, стали блокировать вполне солидные и многонулевые субсидии, которые выдавали с помощью премий. Намедни Хадиджа Исмайлова вместе с Сеймуром Хази провели конфиденциальную встречу с сотрудниками британского посольства в Баку. Встреча прошла в фойе одного из отелей в центре Баку. С поборниками и адептами нового года встречались исполнительной директор Агентствва «Press Association» Клив Маршал и сотрудник политического отдела посольства Великобритании в Азербайджане Санан Сулейманов. Отчитавшись о проделанной работе и распределении денежных субсидий, полученных в форме премий, Х.Исмайлова предложила «наградить» Хази суммой денег на дело революции. Мировые доноры азербайджанской оппозиции полагаются на рецензии требовательной и скрупулезной Хадиджи Исмайловой. Без ее экспертизы – ни цента. Хотя, премия-грант и выделяется на цели развития демократии и прав человека, но на самом деле – это всего лишь номинальная вывеска, обертка, формальная заявка, поскольку деньги идут через номинанта, в данном случае Хази на финансирование Народного Фронта. А как известно, именно партия Керимли в последние месяцы изо всех сил пытается изменить статус-кво, расшатать политическую стабильность, вызвать беспорядки в столице и направить гнев недовольной социальной базы на столкновение со стражами порядка. Яркий пример – недавний пикет перед городской мэрией. Ведь вместо заявленных 50 человек, падший ангел Фронта Гахраманлы повел толпу людей к центру, словно на штурм городской мэрии. Санкционированную акцию превратили в незаконное шествие, вылившееся в беспорядки.