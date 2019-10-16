Лавров и Зариф хотят наладить контакт между Анкарой и Дамаском

"Были обсуждены вопросы, связанные с развитием ситуации на северо-востоке Сирии. Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов. Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам.", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трех стран - гарантов Астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы Конституционного комитета в Женеве", - отмечается в тексте на сайте министерства.