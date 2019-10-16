Спикер Европарламента: ЕС должен прервать переговоры с Турцией

Евросоюз должен приостановить переговоры с Анкарой о вступлении Турции в сообщество из-за ее военной операции в Сирии. Об этом заявил в четверг председатель Европарламента Давид Сассоли на пресс-конференции на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС, передает ТАСС.

"Этот процесс должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет", - сказал он.