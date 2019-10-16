Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.

Как рассказали изданию источники, близкие к паре, свадьба состоялась на прошлой неделе. На церемонии присутствовали только родные и близкие.

Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.