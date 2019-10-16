Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, дискуссия о восстановлении формата G8 с участием России продолжается, но решение будет принято позже. По его словам, приглашение Москвы как отдельного участника саммита G7 может стать промежуточным шагом к восстановлению полного формата «Большой восьмерки».

Малвэни добавил, что G7 будет проходить на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami. В ходе встречи внимание будет уделено глобальному экономическому росту, а также вызовам, с которыми он сталкивается.

В августе Трамп заявил о планах пригласить Путина на следующую встречу «Большой семерки». Но в то же время он пояснил, что не уверен, что российский коллега примет приглашение и сможет приехать, поскольку Путин — гордый человек, а потому сам просить о подобном не станет.