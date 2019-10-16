Турция останавливает операцию в Сирии

"Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG ", - сказал Пенс в трансляции телеканала Fox News.

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

По его словам, стороны, в частности, договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований.

При этом демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил гарантии от курдских формирований об их организованном отходе от границы с Турцией.

Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.

Пенс также пообещал, что США не планируют вводить дополнительных санкций против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Дональд Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от США "то, что хотела". Так, курды в Сирии сдадут оружие. По его словам, после отвода сил можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии.