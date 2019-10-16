Трамп благодарит Эрдогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров вице-президента страны Майка Пенса в Турции по сирийской проблеме есть "отличные новости" и "миллионы жизней будут спасены".

"Отличные новости из Турции. Скоро будет пресс-конференция с вице-президентом и госсекретарем США Майком Помпео. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены", - написал Трамп в Twitter.