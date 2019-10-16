Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

"Арсланову предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), свою вину он не признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он, добавив, что Арсланов обвиняется в мошенничестве по делу "Воентелекома".

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, он находится под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Он не уточнил, продолжает ли генерал выполнять свои обязанности и как он связан с делом "Воентелекома".

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

Всем фигурантам дела инкриминируется мошенничество на сумму около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов с Минобороны РФ на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Причастность Давыдова к инкриминируемому преступлению подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями контрразведки ФСБ России и показаниями обвиняемых Семилетова и Ильиной, говорится в материалах дела.