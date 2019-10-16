Эрдоган, как новая головная боль Трампа наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

Реакция американского истеблишмента на решение президента не мешать турецкой операции на севере Турции оказалась ожидаемо острой. Нижняя палата Конгресса приняла резолюцию, в которой осудила непродуманные действия главнокомандующего, поставившего в тяжелое положение союзников американцев курдов и инициировавшего спешную эвакуацию американских сил из региона. Уход был настолько неподготовленным, что американцы вынуждены были нанести ракетный удар по своей бывшей базе на цементном заводе компании Lafarge, находящемся в 150 км к востоку от Алеппо, чтобы оставленное там снаряжение не досталось кому-то другому.

американцам ничего не оставалось, как подорвать свою базу

Голосование в Конгрессе показало нарастающее раздражение в рядах республиканцев поведением своего лидера. Резолюцию, осуждающую президента, поддержали все демократы и 129 республиканцев. Общий результат – 354 «за», 60 «против» и четверо конгрессменов воздержались.

Совещание в Белом доме, посвященное ситуации в Сирии, тоже закончилось скандалом. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устроила Трампу разнос, заявив, что все, что он делает, имеет цель угодить Путину. Трамп не остался в долгу и назвал Пелоси третьесортным политиком. В знак протеста лидеры демократов покинули заседание.

Одновременно Дональд Трамп развернул работу, чтобы убедить Америку в правоте своего решения. Свидетельством, что он не пошел на поводу у Эрдогана, стали американские санкции, под которые попали министерства обороны и энергетики Турции вместе со своими лидерами и заместитель руководителя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Кроме того, Трамп распорядится прекратить торговые переговоры с Турцией и вернуть 50-процентные пошлины на импорт стали, сниженные в мае до 25%.

после Зеленского и Эрдоган создал колоссальные проблемы Трампу

Одновременно Белый дом пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал письмо, с которым американский президент обратился к турецкому. Оно написано в совершено уникальном для мировой дипломатии ключе: «Вы войдете в историю в лучшем свете, если решите пойти правильным и гуманным путем. И точно так же вы войдете в историю как дьявол, если этого не случится. Не будьте таким жестким парнем. Не будьте дураком!» Трамп сообщил Эрдогану, что командующий курдскими силами генерал Мазлум готов к переговорам с Анкарой. Из Анкары ответили, что письмо Трампа турецкий лидер выбросил в корзину. Там тоже озабочены тем, чтобы не показать своего лидера слабаком.

Для большей внушительности Эрдоган заявил, что отказывается встречаться с членами американской делегации, которая отправилась в Турцию. В ее состав вошли вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайнен. Турецкий президент сказал, что может встретиться только с самим Дональдом Трампом, если тот приедет. Тем не менее позже он сменил гнев на милость и встретился с вице-президентом США.

Трамп в свою очередь пояснил логику своего поступка. По его словам, «Сирия может получить помощь от России, и это нормально, у них там много песка, с которым они могут играть». Он весьма скептически оценил смысл присутствия России в Сирии. Страна, которая «когда-то называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина — им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане». Американский президент не хочет тратить деньги в Сирии. Что касается курдов, то пусть им помогает кто угодно, «хоть Наполеон Бонапарт».

Мы живем в уникальное время. Пожалуй, трудно и припомнить, когда внешняя политика настолько обнажалась, и личность ее активных участников проявлялась настолько откровенно. Особого оттенка этой ситуации добавляет расследование роли, которую во внешней политике США играет друг Трампа Рудольф Джулиани. Из последнего жареного: оказывается, Руди настойчиво уговаривал Трапа пойти навстречу Эрдогану и выдать Турции Фетхуллаха Гюлена, лидера движения «Хизмет», который долгие годы живет в Америке, но которого турецкие власти считают организатором заговора, подавленного летом 2016 года. Эта же задача стояла и перед Майклом Флинном, первым советником по национальной безопасности Трампа, который работал на турецких заказчиков.

Пожалуй, в грядущем импичменте президента Трампа Сирия и Турция сыграют не меньшую роль, чем Россия и Украина.

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