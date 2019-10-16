Реакция американского истеблишмента на решение президента не мешать турецкой операции на севере Турции оказалась ожидаемо острой. Нижняя палата Конгресса приняла резолюцию, в которой осудила непродуманные действия главнокомандующего, поставившего в тяжелое положение союзников американцев курдов и инициировавшего спешную эвакуацию американских сил из региона. Уход был настолько неподготовленным, что американцы вынуждены были нанести ракетный удар по своей бывшей базе на цементном заводе компании Lafarge, находящемся в 150 км к востоку от Алеппо, чтобы оставленное там снаряжение не досталось кому-то другому.

Одновременно Дональд Трамп развернул работу, чтобы убедить Америку в правоте своего решения. Свидетельством, что он не пошел на поводу у Эрдогана, стали американские санкции, под которые попали министерства обороны и энергетики Турции вместе со своими лидерами и заместитель руководителя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Кроме того, Трамп распорядится прекратить торговые переговоры с Турцией и вернуть 50-процентные пошлины на импорт стали, сниженные в мае до 25%.

Совещание в Белом доме, посвященное ситуации в Сирии, тоже закончилось скандалом. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устроила Трампу разнос, заявив, что все, что он делает, имеет цель угодить Путину. Трамп не остался в долгу и назвал Пелоси третьесортным политиком. В знак протеста лидеры демократов покинули заседание.

Одновременно Белый дом пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал письмо, с которым американский президент обратился к турецкому. Оно написано в совершено уникальном для мировой дипломатии ключе: «Вы войдете в историю в лучшем свете, если решите пойти правильным и гуманным путем. И точно так же вы войдете в историю как дьявол, если этого не случится. Не будьте таким жестким парнем. Не будьте дураком!» Трамп сообщил Эрдогану, что командующий курдскими силами генерал Мазлум готов к переговорам с Анкарой. Из Анкары ответили, что письмо Трампа турецкий лидер выбросил в корзину. Там тоже озабочены тем, чтобы не показать своего лидера слабаком.

Для большей внушительности Эрдоган заявил, что отказывается встречаться с членами американской делегации, которая отправилась в Турцию. В ее состав вошли вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайнен. Турецкий президент сказал, что может встретиться только с самим Дональдом Трампом, если тот приедет. Тем не менее позже он сменил гнев на милость и встретился с вице-президентом США.

Трамп в свою очередь пояснил логику своего поступка. По его словам, «Сирия может получить помощь от России, и это нормально, у них там много песка, с которым они могут играть». Он весьма скептически оценил смысл присутствия России в Сирии. Страна, которая «когда-то называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина — им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане». Американский президент не хочет тратить деньги в Сирии. Что касается курдов, то пусть им помогает кто угодно, «хоть Наполеон Бонапарт».

Мы живем в уникальное время. Пожалуй, трудно и припомнить, когда внешняя политика настолько обнажалась, и личность ее активных участников проявлялась настолько откровенно. Особого оттенка этой ситуации добавляет расследование роли, которую во внешней политике США играет друг Трампа Рудольф Джулиани. Из последнего жареного: оказывается, Руди настойчиво уговаривал Трапа пойти навстречу Эрдогану и выдать Турции Фетхуллаха Гюлена, лидера движения «Хизмет», который долгие годы живет в Америке, но которого турецкие власти считают организатором заговора, подавленного летом 2016 года. Эта же задача стояла и перед Майклом Флинном, первым советником по национальной безопасности Трампа, который работал на турецких заказчиков.

Пожалуй, в грядущем импичменте президента Трампа Сирия и Турция сыграют не меньшую роль, чем Россия и Украина.