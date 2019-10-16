Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 22:47

Москва и Анкара собираются воскресить «дух Адана», Трамп не считает курдов ангелами, а в Сирии перекраивают зоны влияния. Журналисты, конечно, вносят изрядную долю хаоса в информационный поток, поступающий по сирийской тематике. Как пел известный российский бард прошлого столетия - «то у них собаки лают, то руины говорят», то сирийская армия выходит к турецким границам. Поэтому для начала немного самой проверенной информации непосредственно с севера Сирии.

Главных новостей оттуда две. Во-первых, американцы вчера официально отчитались, что районы Табки, Ракки и Кобани, а также авиабаза Лафарж полностью очищены от их присутствия - войска и техника эвакуированы. А о судьбе того, то что не смогли вывезти, сообщило командование международной коалиции: «16-го октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования». Была бы возможность - они бы эту территорию еще сверху и солью посыпали - «так не достанься же ты никому!» - однако, подобные расходы, видимо, сметой не предусмотрены. Вторая новость - войска Асада вечером вошли в «курдский Сталинград», пограничный с Турцией город Кобани (другое название - Айн-аль-Араб), который прославился ожесточенными боями курдов с ИГИЛ в 2014 году. Особой радости у местных не наблюдалось, чепчики в воздух из-за появления «защитников от турок» не бросали. Отношение скорее настороженное, поскольку все боятся того, что спецслужбы Дамаска начнут чистки, выявляя «нелояльных», а таких здесь процентов девяносто. Проасадовские силы деликатность ситуации прекрасно понимают, а потому пока стараются вести себя здесь «на цыпочках» - уже объявлено, что Кобани остается под контролем SDF, а правительственные войска встанут на окраинах и займут оборонительные рубежи на трех участках вокруг города.

Словом, главное, чем сейчас все будут заняты на севере Сирии - долгий, муторный и эмоциональный спор о «разделе недвижимости» и прочие «квартирные вопросы». До хрипоты и с увлечением будут спорить за каждый метр подконтрольной территории, о том, куда может ступить нога иностранного или правительственного солдата, а куда - ни при каких обстоятельствах, на каких участках мины стоит поставить - а где исторические места обитания местных коз и овец. Хотя, окончательную черту на карте проведут, конечно же, не здесь, а на встрече турецкого и российского президентов, которая запланирована на 22 октября. Москва при этом стремится убить сразу двух зайцев - и по границам зон влияния в Северной Сирии с Эрдоганом договориться, и уломать его на встречу с Башаром Асадом. Весьма примечательна в этом отношении хронология официальных заявлений российской стороны за 16 октября. Утром Дмитрий Песков говорит о том, что подготовка трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, Сирии Башара Асада и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не ведется. В обед выступает Сергей Лавров - вооруженным силам Турции и Сирии необходимо установить практическое взаимодействие на основе Аданского соглашения. Ну а ближе к вечеру в эфире RT Arabic появляется советника президента Сирии Асада Бусейна Шаабан, который и «сдает» все интригу. Согласно его словам, Москва пытается организовать турецко-сирийскую встречу по вопросам безопасности в Сочи.

Кстати, раз уж в повестке появилось Аданское соглашение, то необходимо коротко сказать о том, что ж это за подписанный Турцией и Сирией в 1998-1999 годах документ, такой. Его основное содержание - искоренение «Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее производных» в Сирии. В качестве «укрепления доверия» сирийская сторона изгнала основателя и лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана из Дамаска и структуры РПК - из сирийского Камышлы. Также сирийцы ликвидировали тренировочный лагерь курдских боевиков в ливанской долине Бекаа. Кстати, в подготовке бойцов РПК Дамаск консультировал в свое время для гаупштурмфюрер СС Алоис Бруннер. Впрочем, история связей Асада-старшего с беглыми нацистами - отдельная тема, в другой раз, если доведется. Что же до Аданского соглашения, то оно закрепляло и следующее: 1. Создание «высшей комиссии по сотрудничеству в сфере безопасности» между Генеральным штабом Турецкой Республики и Министерством политического управления Сирии. 2. Создание подчиняющихся этой комиссии рабочих подкомиссий по сотрудничеству в сфере безопасности. Таким образом, командующие войсками двух стран должны были постоянно контактировать. 3. Назначение «представителей в сфере безопасности» в дипломатические представительства в столицах двух стран (в посольства Сирии в Анкаре и Турции в Дамаске). Турция в свое посольство в Дамаске назначила двух представителей в сфере безопасности. И - непременная «изюминка», иногда всплывающая при изучении таких документов: стороны оговаривали в нем, что турецкие войска могут заходить на территорию Сирии на глубину до пяти километров для борьбы с курдами.

А в 2003 году было подписано еще одно интересное соглашение, на этот раз - трехсторонее, между Анкарой, Дамаском и Тегераном. В одном из пунктов которого общей целью этих стран было названо «Препятствие созданию независимого курдского государства». Такая вот секретная дипломатия и такое вот соглашение, дух которого с помощью Анкары надеются воскресить в Москве. Крайне маловероятно, что этот воскресший дух обрадует курдов. Впрочем, хороших новостей для них в последнее время нет от слова «совсем». Даже американские страдальцы за их интересы в последние дни как-то поувяли. А Дональд «Зажигалка» Трамп так и вообще заявил, сначала, что «Курды не ангелы». А чуть позже - что «РПК (Рабочая партия Курдистана) несёт большую террористическую угрозу во многих отношениях, чем ИГИЛ».