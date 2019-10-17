А сейчас Трамп называет Эрдогана другом

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая перед журналистами в городе Форт-Уорт (штат Техас), передает ТАСС.

«Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает», - сказал американский лидер.

«Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем», - добавил Трамп. «Он поступил правильно, и я действительно ценю это», - отметил хозяин Белого дома.

Он заявил, что открыт для визита Эрдогана в Вашингтон в ноябре.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии, они идут на пользу всем. «Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации», - сказал он.