Скорбящий сын украл с кладбища тело матери

В индонезийском городе Проболинго, провинция Восточная Ява, скорбящий сын эксгумировал останки матери и забрал их домой. Об этом сообщает местная газета The Jakarta Post.

Сын покойной индонезийки по имени Сумарто — Насир — страдает от серьезного психического расстройства. Мужчина тяжело перенес утрату матери и на 40-й день решил достать покойницу из могилы. «Он отнес мертвое тело домой, — рассказал местный житель Амир. — Чтобы его не поймали, он спрятал труп в мешок».

Амир пояснил, что кладбище, где была захоронена Сумарто, находится в глуши леса. По его словам, туда редко наведываются люди.

Насир хранил дома мертвое тело, пока об этом не узнал его родственник, который попросил вернуть останки на место. В воскресенье, 13 октября, Насир отнес покойную мать к ее могиле.