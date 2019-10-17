Асад отказался предоставить автономию курдам
Дамаск не приемлет автономии курдов, так как для этого нет оснований, заявила советник сирийского президента Башара Асада по политическим вопросам Бусейна Шаабан.
"Конечно, не может", - ответила Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen на вопрос, может ли принять Дамаск "копию" Иракского Курдистана на своей территории.
"Для автономии курдов нет оснований. В любом регионе Сирии доля курдов не превышает... Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас - драгоценная часть нашего общества, однако некоторые курдские организации приняли политическое решение, противоречащее интересам страны", - заявила Шаабан.
Она отметила, что диалог с курдами не прерывался.
По ее словам, окончательное согласование деталей сотрудничества с курдами будет обсуждено позже. "Главное в этом сотрудничестве – что все эти силы будут сотрудничать под сирийским флагом в интересах Сирии, и не будут сотрудничать с иностранцами", - отметила Шаабан.