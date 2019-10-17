Эрдоган ответил на твит Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на твит своего американского коллеги Дональда Трампа, передает Anadolu.

«Господин Президент, гораздо больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества. Я уверен, что эти совместные усилия будут способствовать миру и стабильности в нашем регионе», - написал турецкий лидер в Твиттере.

Публикация Эрдогана появилась вскоре после того, как Анкара и Вашингтон достигли договоренности о приостановлении операции ВС Турции «Источник мира» на пять дней, чтобы боевики террористической организации YPG / PKK могли покинуть регион.

Комментируя это событие, Трамп написал в своем Твиттер: «Отличные новости из Турции. Миллионы жизней будут спасены!»