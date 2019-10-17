Изменено место проведения футбольного матча Словакия – Азербайджан

Игра, запланированная на 19 ноября, состоится не на Национальном стадионе в Братиславе, как планировалось, а в Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского.

Данное решение было принято после недавнего товарищеского матча словаков с Парагваем, проведенного в Братиславе. Поле стадиона было не в лучшем состоянии, в связи с чем было решено перенести отборочную игру в Трнаву, где Словакия провела все домашние встречи нынешнего квалификационного цикла.

Матч Словакия – Азербайджан, который, весьма вероятно, будет для хозяев решающим в борьбе за выход на Евро-2020, состоится 19 ноября и начнется в 23:45 по бакинскому времени.