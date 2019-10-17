Крупнейшая сделка в истории откладывается

По словам одного из собеседников FT, Saudi Aramco хочет подождать, пока не станет ясно, как атака отразилась на ее квартальных доходах. Источник издания утверждает, что компания не понесла финансовых потерь. Другой собеседник газеты рассказал, что IPO отложено «на недели». Источники WSJ заявили, что размещение акций отсрочили до декабря или января.

Saudi Aramco уже несколько лет готовится к IPO, которое должно стать самым крупным в мире. По данным Reuters, сами власти Саудовской Аравии оценивают компанию в $2 трлн. В рамках подготовки к первичному размещению акций был сменен глава совета директоров Saudi Aramco. Компания также отобрала девять банков для организации IPO.