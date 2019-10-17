Оппозиция отказалась от предложения Нетаньяху

«Ганц отказался от плана президента, отказался встречаться с главой правительства Нетаньяху, отказался проводить встречи между переговорными группами, а теперь отказывается принять компромиссный план главы правительства»,— сообщила пресс-служба «Ликуда» в Facebook, пишет Коммерсант.

В партии считают, что оппозиция своими действиями хочет добиться проведения новых выборов.

17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» взял 33 места в парламенте, а «Ликуд» — 32. Президент Израиля Реувен Ривлин попросил Нетаньяху сформировать новое правительство. В середине следующей недели истекает 28 дней, отведенных премьеру на создание правительства. Этот срок можно будет продлить еще на 14 дней, однако после этого президент Израиля пообещал передать обязанность формирования правительства другому депутату Кнессета.