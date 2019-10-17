Икрам Нур, автор haqqin.az 12:20

Вашингтон и Анкара договорились о пятидневном прекращении военной операции Турции на севере Сирии. Об этом было заявлено в турецкой столице вчера, 17 октября. «Миллионы жизней будут спасены», - откликнулся на эту сделку Дональд Трамп, традиционно в своем микрогосдепартаменте - в Twitter. Что же до вице-президента Майкла Пенса, то после часа и сорока минут общения с Эрдоганом он произнес и нечто большее - в случае, если прекращение «Источника мира» будет долговременным, США намерены снять санкции в отношении Турции, в том числе - и в отношении участия Анкары в программе F-35.

Как, собственно, и ожидалось, представители курдских SDF заявили о своем «решительном несогласии» с этой сделкой, которая, в частности, предусматривает, что за пять дней перемирия они должны выйти из 30-километровой зоны у границы с Турцией и сдать оружие туркам. Однако, во-первых, в последние дни представители курдов, все как один «официальные», делают весьма противоречивые заявления. Что может означать только одно: у них раскол и единой позиции еще нет. И, во-вторых, кого, извините за прямоту, волнует мнение курдов в вопросах «большой игры»? Не им решать. Впрочем, к ним мы еще вернемся, сейчас же - о более важном. Помимо чисто военных аспектов, пять дней без огня - это еще и время на раздумье для Анкары. Президенту Эрдогану, Хулуси Акару и другим турецким лидерам предстоит ответить для себя на крайне непростой вопрос: стоит ли останавливаться? Стоит ли идти на конфликт с непредсказуемыми последствиями дальше? Но главное - достигнуто ли в Сирии то, ради чего все и затевалось? Если брать военно-политические аспекты сложившейся к сегодняшнему дню ситуации, то для Анкары положение дел выглядит следующим образом. Прежде всего чисто военные задачи, которые рисовали операторы в штабах на карте, выполнены лишь частично. Изначально планировалось взять 420 км вдоль границы, на глубину 30 км. В конечном итоге взяты лишь два крупных населенных пункта, два других важных объекта перешли в руки Дамаска. И еще Манбидж, который американцы передали/уступили России, хотя можно сформулировать и так - не передали Турции. Как шутят сейчас в Анкаре, «русские стали нашими южными соседями». Словом, все достаточно далеко от задуманного, и формирование полноценной зоны безопасности - возвращение в нее двух миллионов беженцев, восстановление жилья и инфраструктуры, по сути «строительство новой Сирии без Асада» сейчас под большим вопросом.

Далее. Что касается одной из основных целей «Источника мира» - вытеснить с этой территории террористов YPG - то она достигнута. И это можно считать успехом Эрдогана и Хулуси Акара, который внутри Турции признают и их политические оппоненты. Кроме того, серьезным успехом можно считать и то, что тяжелое вооружение, которым американцы снабжали курдов из YPG, будет у них изъято. То есть, если данное условие будет выполнено, то террористы лишаться возможности совершать огневые налеты по турецкой территории. Перед нами - минус и плюс, которые вроде как должны обнулять ситуацию, но есть еще один аспект, который оценить положительно или отрицательно сейчас просто невозможно. Де-факто Вашингтон и его европейские союзники возложили на Анкару борьбу с ИГИЛ. Прямо об этом не говорится, но вполне подразумевается. И если турецкая сторона попытается этого негласного условия сделки Эрдогана - Пенса «не заметить», то ей напомнят о нем в самой жесткой форме. И это далеко не полный список «вводных», которые турецкое руководство должно будет учитывать при принятии без всякого преувеличения судьбоносного решения. Навскидку: а что будет за пределами 30 км «буферной зоны»? Продолжат ли американцы сотрудничество с YPG, тем более что желающих делать это в Вашингтоне предостаточно? Какую роль сыграют договоренности курдов с Дамаском? И так далее, и так далее - вопросов здесь предостаточно. Теперь вернемся к нашим… курдам. Как уже говорилось выше, часть их лидеров вполне ожидаемо отказались выполнять условия сделки Трампа - Пенса. Что ж, если они хотят войны, то Турция, координируя свои действия с Россией, продолжит по плану сминать YPG-SDF как оберточную бумагу, заняв территорию между Кобани и Камышлы в ширину и до трассы M4 в глубину. Но! Трамп в этом случае спокойно заявит: вот видите, я пытался их спасти, но они отказались. И таким образом частично решит свои внутриполитические проблемы, связанные с критикой эвакуации из Сирии - заодно уж и помешав Конгрессу ввести антитурецкие санкции.