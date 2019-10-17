В Баку к полицейскому участку подбросили новорожденного

В ночь с 17 на 18 октября возле полицейского участка в поселке Локбатан Гарадагского района была обнаружена коробка, в которой был новорожденный младенец.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, ребенок родился примерно за день до обнаружения. Он был доставлен в Научно-исследовательский институт педиатрии в критическом состоянии, с гипотермией (температура тела 34 градуса). Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, однако состояние малыша по-прежнему тяжелое.

Правоохранительные органы проинформированы о произошедшем. В настоящее время по факту проводится расследование. О лицах, причастных к преступлению, пока ничего не известно.