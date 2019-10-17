Вооруженные бандиты отбили у мексиканских сил безопасности сына наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («Коротышка»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра безопасности Мексики Альфонсо Дюрасо.

Как отмечается, сначала под обстрел из дома в городе Кулиакан попал патруль Национальной гвардии — военизированной полиции. Силовики ворвались в помещение, где обнаружили четырех человек, в том числе сына наркобарона — Овидио Гусмана, который в США обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Однако затем в район подтянулись вооруженные бойцы картеля, при этом их численность значительно превышала число патрульных. Бандиты открыли стрельбу, начали жечь машины и подпалили по меньшей мере одну заправку. «Было принято решение отступить из дома без Гусмана, чтобы попытаться избежать еще большего насилия в этом районе, сохранить жизнь наших сотрудников и восстановить спокойствие в городе», — указал Дюрасо.