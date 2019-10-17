Израиль испугался России как нового хозяина Ближнего Востока

Отмечается, что многие официальные лица в Израиле обеспокоены тем, что США покинули регион. По их мнению, решение Трампа может придать храбрости врагам Израиля в Иране, Ливии, Сирии и секторе Газа. Кроме того, израильская сторона считает, что Москва может использовать ракеты класса «земля-воздух» против израильских самолетов, атакующих позиции Ирана в Сирии. Предполагается, что это положит конец кампании Израиля, нацеленной помешать Тегерану закрепиться у израильской границы.

Недавно объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных с севера Сирии закрепил за Россией статус доминирующей военной силы, активно участвующей в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The Times of Israel, передает «Лента.ру».

При этом другие видят в новой руководящей роли России возможность предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Специалисты, опрошенные изданием, считают, что, чтобы проанализировать последствия новой расстановки сил для Иерусалима, необходимо в первую очередь понять, почему Москва заинтересована в Ближнем Востоке. Отмечается, что мнения многих специалистов по этому вопросу расходятся. Среди вероятных версий желание вновь сделать Россию великой державой; уменьшить влияние США; разыграть «ближневосточные карты» в конфликте с Украиной; испытать разработанное в последние годы оружие; поддержать президента Сирии Башара Асада, чтобы таким образом показать, что Россия не бросает своих союзников; воевать с джихадистами в Сирии, а не на Кавказе.

Бывший посол Израиля в США Майкл Орен отметил, что Израиль должен смириться с тем, что расстановка сил на Ближнем Востоке поменялась. Он подчеркнул, что при этом израильская сторона не может делать вид, будто Россия станет для нее союзником, но и не стоит объявлять ее врагом. «Мы можем достичь с ними modus vivendi (лат. способ существования — ред.), - заключил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с террористической Рабочей партией Курдистана и «Исламским государством». Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов в их действиях против Анкары и вывели из Сирии войска. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), обычно пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «ударом ножом в спину». После решение американского лидера Дональда Трампа многие СМИ называют президента России Владимира Путина новым хозяином Ближнего Востока.