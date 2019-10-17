Глава каталонских сепаратистов сдался полиции

Бывший глава правительства Каталонии (автономное сообщество в составе Испании) Карлес Пучдемон явился со своими адвокатами в управление федеральной полиции в Брюсселе. Политик сделал это по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Марка Ларройя, представителя созданного в Бельгии «Совета за республику».

Телеканал Ln24 отмечает, что правоохранительные органы его опрашивают, позднее дело передадут судье. Тот должен будет уведомить Пучдемона о выданном на его имя в Испании ордере на арест. Затем мужчину могут либо взять под стражу на время решения вопроса об экстрадиции, либо же отпустить, как это произошло два года назад.

14 октября каталонские политики, организовавшие в 2017 году референдум о независимости региона от Испании, были осуждены на сроки до 13 лет тюремного заключения. В этот же день Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордер на арест Пучдемона, скрывающегося в Бельгии. Он обвиняется в мятеже и растрате денежных средств. Тогда же на митинги вышли сторонники независимости Каталонии, недовольные решением суда.