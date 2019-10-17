Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу, 20 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами прогнозируется кратковременный дождь, утром возможен слабый туман, ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 16-18, днем 22-25 тепла, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру местами ожидаются грозовые дожди. Ночью и утром туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.