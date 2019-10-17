По словам высокопоставленного американского чиновника из делегации вице-президента США Майка Пенса, в ходе переговоров, прошедших в Президентском комплексе Анкары и длившихся более четырех часов, американская сторона запрашивала у YPG информацию о том, из каких именно районов террористы готовы вывести свои отряды. Кроме того, американская сторона потребовала от PKK/YPG прекратить минометные обстрелы турецкой территории, сообщает Anadolu.

В ходе прошедших в Анкаре турецко-американских переговоров по операции «Источник мира» американская сторона находилась на постоянной связи с террористами YPG/PKK, обсуждая логистические вопросы, связанные с выводом отрядов боевиков из зоны безопасности на северо-востоке Сирии .

Итоговый текст документа, оформившийся по итогам переговоров с турецкой стороной, был передан на рассмотрение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса. В итоге текст был вновь «откорректирован».

Чиновник отметил также, что в ходе переговоров в Анкаре турецкая сторона подняла вопрос о гибели турецких солдат в ходе операции «Источник мира». В ответ Пенс выразил соболезнования Эрдогану, сказал собеседник СМИ.

По его словам, на переговорах в Анкаре не обсуждалась тема письма, отправленного 9 октября президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге.

По итогам турецко-американских переговоров Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Договоренность между Анкарой и Вашингтоном включает 13 пунктов и предусматривает полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии. Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности.

У YPG изымут тяжелое вооружение, кроме того, вся военная инфраструктура, созданная террористами, будет уничтожена.

Операция «Источник мира» будет прекращена после полного вывода боевиков, который продлится 120 часов. Вашингтон обязался отменить все санкции в отношении Анкары.