На богатую уроженку Азербайджана напали с ружьем

В Санкт-Петербурге неизвестный с ружьем напал на 55-летнюю женщину, которая следовала в коттеджный поселок на своем Porsche Cayenne. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Согласно информации, в полицию обратился сын пострадавшей, сообщивший, что автомобиль его матери обстреляли. Факт случившегося женщина подтвердила лично. В результате обстрела разбилось стекло со стороны водителя, пишет издание.

«Фонтанка» отмечает, что пострадавшей оказалась предпринимательница, ранее судимая уроженка Азербайджана. Бизнесвумен обвинялась по статьям о мошенничестве и незаконных сделках с недвижимостью. Сейчас она является индивидуальным предпринимателем и занимается арендой и управлением помещениями.

По словам женщины, к нападению могут быть причастны ее бывшие компаньоны по бизнесу, один из которых находится в федеральном розыске и якобы угрожал ее ликвидировать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.