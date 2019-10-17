Пашинян созвал Совбез из-за Карабаха

«С нашим заседанием совпали бурные процессы в регионе, и сегодня мы проведем обсуждения и по этому поводу. Конечно, мы обменяемся идеями и информацией о наших недавних международных контактах, а также обсудим текущее состояние мирного урегулирования проблемы Арцаха (оккупированный армянами Нагорно-Карабахский регион Азербайджана)», — сказал глава армянского правительства.

По словам Пашиняна, заседания армянского Совбеза «очень важны, потому что в контексте обсуждаемых вопросов безопасности мы принимаем решения также экономического, политического характера».

При этом что имел в виду армянский премьер под словами «бурные процессы в регионе», в открытой части заседания Совбеза Армении он не уточнил.