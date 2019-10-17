Новый формат освещения: Глава Госкомитета на приеме у Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Ровшана Рзаева, сообщает официальный сайт главы государства.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова.
Отметим, что это новый формат освещения встреч главы государства с чиновниками. Ранее о приеме президентом Ильхамом Алиевым отдельных чиновников в официальной печати не сообщалось.