Александр Караваев, научный сотрудник Института Экономики РАН, специально для haqqin.az 14:37

Экономическое совещание, проведенное президентом Ильхамом Алиевым, ответило на вопросы каким образом меняется персональный состав и вес кабинета министров в системе азербайджанской власти, как формируется новая элита для решения приоритетных задач 2020 года. Сразу отметим несколько взаимосвязаных моментов, достаточно радикально меняющих ритм и образ азербайджанской власти.

Экономическое совещание формально не было обозначено традиционным заседанием Кабмина по итогам 9 месяцев текущего года, но, фактически по содержанию распределило три блока правительства: Первый - блок реформ и социально-экономических стратегий, который собственно и был показан на совещании - ядро "экономического" кабмина и его непосредственный кадровый куратор первый вице-президент Мехрибан Алиева. Второй - блок отраслевых, инфраструктурных ведомств, где основное ядро - Минсельхоз и Минсвязи, транспорта и высоких технологий. Собственно от них зависят основные индикаторы и темпы роста, возникающие как от показателей валового экспорта, так и в процессе работе промышленных парков - то есть в фактическом выпуске продукции. Наконец, третий - силовой блок, который видимо будет концентрироваться вокруг Совбеза. При этом конечно, реальная динамика событий сильнее предположений, и в зависимости от ситуации персональный сосав заседаний под руководством президента будет варьироваться, как впрочем и всегда. Но главное, что возникло на практике, и теперь наверняка закрепится - динамика обсуждений, это безусловно отражает запросы общества и среднего класса на большее понимание ситуации в стране. Заседания приобретают дискуссионный характер. Понятно, что телевизионная картинка и сообщения пресс-службы позволяют управлять образом власти, а кабинет министров, второй по степени интереса граждан объект после личности и семьи президента. Поэтому детали дискуссий и какие -то конфликтные моменты, которые всегда присутствуют на этом уровне, обычно выносятся за рамки, что закономерно, учитывая специфику работы кабмина. С другой стороны, пагубно закрывать от общества вопросы, непосредственно касающиеся будущего и текущего состояния страны, тем более в нынешней ситуации, когда информационный поток пронизывает все сферы жизни, а "закрытая " информация, напротив, порождает ее кривые изложения. Тем интереснее, резкие оценки прозвучавшие из уст Алиева о конфликтах между прежним и новым составом кабинета, и некой группе влиятельных чиновников, "профанирующих" реформы президента.

Не только "стиль" для телекартинки Ильхам Алиев не просто представил Азербайджану нового премьера, но фактически подтвердил свое доверие основной группе реформаторов: премьер Али Асадов; куратор "дорожных карт" социально-экономического развития Натиг Амиров; наиболее эффективный системный реформатор ведомств Микаил Джаббаров, показавший себя уже в двух управленческих секторах. Они получили одобрение и оценку президента без всяких двусмысленностей, - согласитесь это редкий случай для азербайджанской системы. О каждом президент высказался вполне определенно - это моя команда реформ. Фактически выдав им аванс от критики, и тех скрытых внутри аппаратных и межгрупповых конфликтов, которые сопровождают их работу на таком уровне. Понятно, что лишь на время. Их ошибки могут накапливаться, но за годы правления Алиев неоднакратно показывал, что его терпение не безгранично. В апреле 2018 года, после назначения на пост премьера Новруза Мамедова, у многих было ощущение транзита, уже тогда справедливо считалось, что Али Асадов выглядит более предпочтительным управленцем на этой должности. Другое дело , что нужен был период перестройки кабинета под более высокий темп работы и усложнение задач. Посмотрите на количество поручений и задач Минэкономики, Минфина, Минтранспорта и связи, Минналогов, множества Агентств, выполняющих все более значимые функции - от 2000-х к 2010 -м годам - это уже кардинально разные ведомства с гораздо большим объёмом работы, чем десять лет назад. Такому правительству нужен реальный экономист, или человек знающий как построена управленческая деятельность министерств. Функция надзора и документооборота, которую выполнял Артут Расизаде, уже в прошлом.

Ситуация заметно изменилась. Еще в начале 2010 -х, можно было констатировать, что для проведения реформ в стиле, который был характерен в первые две каденции Ильхама Алиева, можно не создавать реальный экономический кабинет с упором на министра из соответствующего блока. Не имело смысла: объем экономики был не столь высок и степень специализации внутри отраслей позволяла президенту и помощникам без особого напряжения держать ситуацию под личным контролем в рамках рабочей ежедневной повестки Алиева. Более того, сильный "кабинет экономистов" мог создать дисбалансы и возможно конфликты между министрами, привыкшими, что над ними нет никого кроме президента. Теперь рождается иная управленческая схема, с большей автономией кабинета, но и повышенным уровнем ответственности, четкими, проверяемыми и понятными шагами действий. Что делать в 2020 году? Источник наполнения и сам объем резервов для социальных расходов, и проблемы наращивания экспорта - две структурные задачи на которые обратил внимание президент. От них напрямую зависит социальная стабильность и ощущения благополучия в обществе. Почему не растет экспорт? Известный перекос экономики нефтегазовой страны, одновременно и положительный багаж и некое ярмо. Из общего объема азербайджанского экспорта, до 80% приходится за счет продажи нефти ($15- $17 млрд валютной выручки в разные годы). На газ приходится - 7,7% экспортных доходов. Нефтепродукты (керосин, ГСМ и прочие) - 2,68%. Аграрная продукция занимает лишь 2,88% от общей стоимости азербайджанского экспорта. Остальные позиции - меньше процента. Похожие пропорции из года в год. Естественно, это не может не удручать и настораживать. При этом официально, по данным Госкомстата, рост ненефтяного сектора в иные годы превышает 2 %, в сравнении с 0,5-0,6% от "нефтянки и газа". Особенность структурирования сегментов валового продукта нефтедобывающих стран СНГ в том, что ряд важнейших по капитализации производственных мощностей, обслуживающих добычу и транспортировку углеводородов, учитывают в категории промышленности, без разбивки - относится ли это производство к углеводородному сектору напрямую, или косвенно. Поэтому какая доля "чистой" промышленности, не связанной с обслуживанием отрасли нефти, в разбивке азербайджанского ВВП, без специального анализа сказать трудно. Отсюда и инвестиционный поток - он идет в самый выгодный сектор, напрямую или косвенно связанный с доходами от углеводородного сырья. Здесь не прогореть. В общем балансе ВВП Азербайджана, до 45% приходится на сферу промышленности, естественно, включая околонефтянную, 9,6% - торговли, 8% - строительство, 6,3% транспорта и складского хозяйства, 5,3% - сельское хозяйство, 2,2% - размещение туристов и общепит, 1,6% - сферу информации и связи, 15% - другие сферы. Налоги на товары и экспорт составляют до 8% ВВП страны. Алиев указывает на необходимость увеличения объема их собираемости. Естественно, это не должно идти за счет снижения качества условий ведений бизнеса. Усиливать контроль имеет смысл только в рамках форсирования перевода юридических лиц и частного бизнеса из теневого сектора. Но для этого нужно создавать условия и выгодные каналы финансовых потоков в "прозрачной" зоне.

Понятно, что ряд сегментов азербайджанской экономики обладает, значительно большим потенциалом для достижения объективного потолка, нежели в настоящий момент. В частности, сегмент рекреационного бизнеса (туризм, включая лечебный, развлечения, гастрономические услуги и так далее) в азербайджанских условиях может достигнуть не менее 5-7% ВВП. Естественно, Азербайджан в силу объективных климатических особенностей не может "догнать" долю испанского туризма в 11% от ВВП. Но увеличить объем сектора в два раза - решаемая задача на перспективу от пяти до семи лет. В категории "отложенного экспорта" - то есть производства продукции не выбравшего потенциал внутреннего рынка и не достаточно подготовленного для выхода на внешние - оказывается автопром, продукция оборонпрома, и даже полимерная нефтехимия, хотя именно она и будет высокорентабельной для экспорта.

Алиевский отдел кадров: от министра-олигарха к чиновнику-технократу Теперь, собственно, мы подходим к вопросу - а как управлять такой системой? Снижение доли теневой экономики, перевод ее каналов в бюджетный план, неразрывно связано с переходом от "министров-олигархов" и связанными с ними механизмами управления к министрам-технократам. Проблема даже не в личностях таких фигур, и их лояльности, сколько с системой отношений. Вряд ли точно определять этот транзит, начатый Алиевым в поисках нового баланса, со стартом конституционной реформы 2016 года. Собственно, это норма, или даже постоянная сверхзадача президентского правления, находиться в режиме поиска эффективных балансов между личными качествами топ-менеджеров правительства, их профессиональной подготовкой и способностями организовать коллектив. Нужно отвыкнуть от известного клише, что только чиновник "изнутри" ведомства может управлять и реформировать. Удачный опыт, как правило, говорит о другом. Другое дело, что иногда они слишком надолго засиживаются на командирских должностях, обрастая все более довлеющими связями в бизнесе, и даже при наличии искреннего желания не могут пропускать импульсы эффективности идущие снизу из коллектива или сообщества не связанного с ними бизнеса, потому как это нарушает их локальные кадровые балансы. Конечно, такая ситуация, один из источников монополизации отдельных секторов экономики. Единственный страхующий элемент в модели президентской вертикали - сам настройщик механизма - президент и его близкое окружение, советники, и конечно члены семьи, если проведением дается шанс на такое удачное совпадение родственных связей и способности к макроуправлению. Совершенно очевидно, что в случае с Мехрибан Алиевой такое совпадение родственного положения супруги и таланта к организаторской работе позволило ей влиться в систему азербайджанской власти, и стать одним из камертонов этой власти. Поэтому династия останется главным настройщиком Системы в отсутствии крепких традиций ротации, укорененных на уровне гражданского общества.

А как же другие? К концу 2010-х, постсоветские государства накопили достаточный опыт трансформации, чтобы ясно увидеть - проблема не в династии как таковой, или конкретно в семье лидера в рамках его сверхпрезидентских полномочий, проблема в том, что внизу пустота. Украина, Грузия, Армения, практически все постсоветские годы не имели такого примера глубокого династического влияния каким обладают Алиевы в Азербайдждане. Тогда, по идее там как раз должны были сформироваться платформы, позволяющие обществу, снизу, и "сбоку", то есть массовому среднему классу минимизировать конфликты элитных групп приходящих во власть… И что же? Десять, пятнадцать лет, проходит ротация за ротацией, а эффективность бюрократии снижается или остается как минимум на том же уровне. В этих странах исчезли монополии в секторах потребительской экономики и исчез "олигархат"? Снизилось влияние промышленно-лоббистских групп на президентскую власть? Отнюдь. Поэтому возникает казус - если качество управления в стране с высокой динамикой сменяемости власти не улучшается, а рейтинги Всемирного Банка как раз показывают, что обогнать Азербайджан мало кто может, то наверное проблема не в Алиевых. Как вы думаете? Проблема в способе распорядиться временем отпущенным власти. Династия Алиевых видит эти ограничения отпущенного времени и границы экономического пространства своей страны, поэтому делает ставку на технократов. Модель формирования новой, качественной бюрократии, в идеале предполагает, что у новых управленцев будет длинный горизонт принятия решений (не менее пяти- шестилетнего политического цикла) и высокий уровень социальной ответственности.