И Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем независимости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем государственной независимости. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.
İki Devlet, Tek Millet! 🇹🇷🇦🇿— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 18, 2019
Can #Azerbaycan’ın bağımsızlık günü kutlu olsun! pic.twitter.com/NrubeF1zwH
«Один народ, два государства! Поздравляю Азербайджан с Днем государственной независимости!» - написал глава МИД Турции.
Отметим, что сегодня Азербайджан отмечает 28-ю годовщину восстановления государственной независимости страны - День государственной независимости.