И Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем государственной независимости. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Один народ, два государства! Поздравляю Азербайджан с Днем государственной независимости!» - написал глава МИД Турции.

Отметим, что сегодня Азербайджан отмечает 28-ю годовщину восстановления государственной независимости страны - День государственной независимости.

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